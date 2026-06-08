Burhaniye'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Coşkuyla Kutlandı

Burhaniye ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlamaları kapsamında Okuma Yazma Töreni ve Resim Sergisi gerçekleştirildi. Bahçelievler İlkokulunda düzenlenen törende coşku yaşandı.

Burhaniye 'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen okuma yazma töreni ve resim sergisi düzenlendi. Tören, Kaymakam Cumali Atilla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Şube Müdürü Mehmet Bilgiç, öğretmenler, veliler, kursiyerler ve öğrencilerin katılımıyla T.O.B.B. Bahçelievler İlkokulu toplantı salonunda gerçekleştirildi. Program, Şehit İlyas Arslan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül'ün açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmanın ardından okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Öğrencilerin sunduğu koro gösterisinin ardından resim sergisi ziyaret edildi. Program, sergi gezimi ile sona erdi. Kaymakam Cumali Atilla, öğrencilerle öğretmenlerini kutladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı