Burhaniye'de Kur'an kursu bahçesindeki yenileme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı

Burhaniye ilçesinde, Diyanet Gençlik Merkezi ve Koca Cami Kur'an Kursu bahçesinde yürütülen yenileme ve iyileştirme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Yeni eğitim dönemi hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, din görevlilerinin gayret ve emekleriyle bahçenin daha düzenli, kullanışlı ve gençlerin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi amaçlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu ve Şube Müdürü Ali Rıza Akgün, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tüfekçioğlu ve Akgün, gençlere daha güzel ve nitelikli ortamlar sunulmasına katkı sağlayan ve çalışmaların tamamlanması için özveriyle gayret gösteren tüm din görevlilerine teşekkür etti. Gençlik Merkezi sorumlusu Vaiz Mahmud Vanlıoğlu da, yenilenen alanların, yeni eğitim döneminde gençlerin ve Kur'an kursu öğrencilerinin daha verimli şekilde istifade edebileceği mekanlar olarak kullanılmasının hedeflendiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı