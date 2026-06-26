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Burhaniye'de karne sevinci yaşandı

Burhaniye'de karne sevinci yaşandı
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Burhaniye'de 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle TOBB Bahçelievler İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Kaymakam Cumali Atilla sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi ve tatilde bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Burhaniye ilçesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla TOBB Bahçelievler İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrencilerin uzun bir maratonun ardından yaz tatiline adım attığı törende büyük coşku yaşandı.

Düzenlenen törene katılarak öğrencileri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, sınıfları tek tek ziyaret ederek çocuklara karnelerini takdim etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Atilla, onların karne sevincini ve heyecanını paylaştı.

"Tatilde bol bol kitap okuyun" tavsiyesi

Karne dağıtımının ardından öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Kaymakam Cumali Atilla, tüm öğrencilerin aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte kaliteli ve keyifli bir tatil geçirmelerini diledi. Tatil sürecinde dinlenmenin yanı sıra kişisel gelişimin de ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Atilla, arta kalan boş vakitlerde çocukların gelişimlerine büyük katkı sağlayacak kitapları bol bol okumalarını tavsiye ederek iyi tatiller dileğinde bulundu.

Karne dağıtım töreninde Kaymakam Cumali Atilla'ya Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de eşlik ederek öğrencilerin tatil sevincini paylaştı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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