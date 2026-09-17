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Buladan’da uçurtmalar Gazzeli çocuklar için uçtu

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Buladan’da uçurtmalar Gazzeli çocuklar için uçtu
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Buldan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, uçurtmalarını barış, kardeşlik, dayanışma ve çocuk hakları mesajlarıyla gökyüzüne bıraktı.

Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, uçurtmalarını barış, kardeşlik, dayanışma ve çocuk hakları mesajlarıyla gökyüzüne bıraktı.

Çocukların temel haklarına dikkat çekmek, savaş ve çatışmaların çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalık oluşturmak ve Gazzeli çocuklarla dayanışma duygusunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın!" etkinliği, Buldan İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Vural ve Şube Müdürü Güven Akça'nın yanı sıra öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Çocukların güvenli ve keyifli bir ortamda bir araya geldiği programda uçurtmalar, barış ve kardeşlik temalarının sembolü oldu. Öğrenciler, gökyüzüne bıraktıkları rengarenk uçurtmalarla tüm çocukların güvenli, özgür ve barış içinde yaşayabileceği bir dünya dileğini ifade etti.

Etkinlikle öğrencilerin yalnızca kendi hakları konusunda değil, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan çocukların karşı karşıya kaldığı sorunlar konusunda da bilinçlenmeleri amaçlandı. Savaş ve çatışmaların çocuklar üzerindeki etkilerine yönelik duyarlılığın artırılması ve çocuk haklarına ilişkin farkındalığın güçlendirilmesi hedeflendi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim yaklaşımı doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte sevgi, saygı, merhamet, dayanışma, kardeşlik ve adalet gibi değerlerin öğrencilerin yaşam deneyimleriyle ilişkilendirilmesine de katkı sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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