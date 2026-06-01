BTÜ'ye Sağlıklı Kampüs Belgesi

Bursa Teknik Üniversitesi, sağlıklı yaşam kültürünü kampüs genelinde yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarıyla "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri" belgesi almaya hak kazandı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan Bursa Teknik Üniversitesi, "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri" belgesini almaya hak kazandı. BTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında üniversitede; dengeli beslenmenin teşvik edilmesi, fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi ve daha sağlıklı bir kampüs ortamı oluşturulmasına yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Hayata geçirilen uygulamalarla hem çalışanların hem de öğrencilerin yaşam kalitesinin artırılması hedeflendi.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, sağlıklı yaşamın büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Üniversiteler yalnızca bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sunan yaşam alanlarıdır. Kampüsümüzde yürüttüğümüz çalışmalarla öğrencilerimizin ve personelimizin daha aktif bir yaşam sürmesini destekliyoruz. Sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik attığımız adımların böyle anlamlı bir belgeyle karşılık bulmasından memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı