BSH, Darüşşafaka Cemiyeti'nin 'Eğitim Bizden, Yuva Sizden' kampanyasına destek veriyor

BSH, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek ve depremden etkilenen çocukların nitelikli eğitim imkanına kavuşmasını sağlamak için Darüşşafaka Cemiyeti tarafından başlatılan 'Eğitim Bizden, Yuva Sizden' kampanyasına destek veriyor.

BSH, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek ve depremden etkilenen çocukların nitelikli eğitim imkanına kavuşmasını sağlamak için Darüşşafaka Cemiyeti tarafından başlatılan "Eğitim Bizden, Yuva Sizden" kampanyasına destek veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki çocuklara nitelikli eğitim olanağı tanımak amacıyla kampüsünü büyütme kararı alan Darüşşafaka Cemiyeti'nin destek çağrısı, BSH'de karşılık buldu.

Darüşşafaka'nın "Eğitim Bizden, Yuva Sizden" kampanyasına katılan BSH, İstanbul-Maslak'ta yeniden inşa edilecek Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsüne bir derslik kazandırarak depremzede çocuklar başta olmak üzere tüm çocukların eğitimde fırsat eşitliği hakkına destek veriyor.

Kampanya ile inşa edilecek yeni kampüste, depremden etkilenen çocuklara 5'inci sınıftan başlayarak 12'nci sınıfa kadar 8 yıl boyunca tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim imkanı sağlanması için kontenjan oluşturulacak.

Darüşşafaka Cemiyeti'nin 160 yılı aşkın süredir devam ettirdiği eğitimle yaşamları değiştirme misyonunu paylaşan BSH, kampanyaya verdiği destekle Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

"Gelecek yüzyılların bilim ordusunu güçlendiriyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi (REM) Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Sığın, 1863 yılından bu yana "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla çocuklara nitelikli eğitimle yeni bir yaşamın kapılarını açan Darüşşafaka'nın kampanyasını yürekten desteklediklerini belirtti.

Toplumsal sorumluluklarının bilincinde olduklarını ve Türkiye'de eğitime yapılan her katkının geleceği daha aydınlık kılacağına inandıklarını kaydeden Sığın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle Darüşşafaka ile el ele vermekten ve çocuklarımızın eğitimine destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'toplumu gerçek amacına, gerçek mutluluğuna ulaştırmak için iki orduya gerek vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri ulusun geleceğini yoğuran bilim ordusudur' sözünden ilham alıyoruz. Uzun yıllardır, nitelikli eğitimi desteklemek, fırsat eşitliği yaratmak ve donanımlı iş gücü gelişimine katkı sağlamak amacıyla pek çok yaş grubundan öğrencilere ve gençlere yönelik projeler yürütüyoruz."

Sığın, bugüne kadar çocuklara ve gençlere sundukları eğitim olanaklarının yanı sıra staj ve istihdam fırsatları yaratarak, gelecek yüzyılların bilim ordusunu güçlendirdiklerini belirterek, bu anlamda "Eğitim Bizden, Yuva Sizden" kampanyasının kendileri için özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

"Depremden etkilenen çocuklarımız için kampüsümüzü yeniden inşa ediyoruz"

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç de BSH'nin verdiği desteğin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Darüşşafaka, yardımsever birey ve kurumların bağışlarıyla yalnızca babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz yetenekli çocuklarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmüyor, aynı zamanda ülkemizin geleceğini şekillendirecek yeni nesilleri de yetiştiriyor. Cemiyetimiz, 1863'ten beri bu sorumlulukla güzel ülkemizin her bir köşesinden sınavla belirlediği 1000'e yakın öğrenciye 5'inci sınıftan liseden mezun oluncaya kadar Darüşşafaka Eğitim Kurumları'mızda tam burslu, yatılı ve İngilizce ağırlıklı eğitim olanağı sunuyor. Yakın zamanda yaşadığımız deprem felaketinin ardından depremden etkilenen çocuklarımıza iyi bir eğitim imkanı sağlamak için kontenjanımızı artırdık ve kampüsümüzü yeniden inşa etme kararı alarak bu kampanyayı başlattık."

Güleç, BSH'nin desteğiyle bilgi çağının kampüsünü inşa etme hayaline bir adım daha yaklaştıklarını vurgulayarak, tüm birey ve kuruluşları kampanyaya destek olmaya davet etti.