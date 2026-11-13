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BŞEÜ ve Sakarya Üniversitesi yeni proje ortaklıkları için iş birliği yaptı

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BŞEÜ ve Sakarya Üniversitesi yeni proje ortaklıkları için iş birliği yaptı
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BŞEÜ ile Sakarya Üniversitesi arasındaki iş birliği olanakları Sakarya'da düzenlenen programda ele alındı. Görüşmede ortak araştırma alanları ve disiplinler arası çalışmalar kapsamında proje fikirleri değerlendirildi, yeni ortaklıklar ve bilimsel üretimin artırılması hedeflendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Sakarya Üniversitesi arasında bilimsel iş birliği adımı atıldı.

Sakarya Üniversitesinde düzenlenen programda üniversiteler arasındaki akademik iş birliği olanakları ele alındı. Akademisyenlerin bilimsel çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu buluşmada, ortak araştırma alanları, disiplinler arası çalışmalar ve ulusal ve uluslararası destek programları kapsamında geliştirilebilecek proje fikirleri değerlendirildi. Görüşmelerde iki üniversite arasında yeni proje ortaklıklarının kurulması ve bilimsel üretimin artırılması üzerinde duruldu.

Programa, BŞEÜ Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Erhan Aptullahoğlu ile Sakarya Üniversitesi Araştırma Dekanı Doç. Dr. Cemil Yiğit koordinasyonunda farklı disiplinlerden akademisyenler katıldı. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emiroğlu ve Prof. Dr. Gamze Güney Eskiler ile Ombudsman Kurulu Üyesi Prof. Dr. Musa Eken'in de yer aldı.

Düzenlenen program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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