Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), üniversite sporlarında Türkiye'nin ilk 100'ünde yer aldı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından üniversitelerin sportif faaliyetlere katılım düzeyleri esas alınarak hazırlanan listede BŞEÜ, 2025 ve 2026 sezonlarında toplam 25 federasyon faaliyetine katılım sağladı. Üniversite, 2025 sezonunda 11, 2026 sezonunda ise 14 federasyon organizasyonunda yer aldı. İki sezonda toplam 25 faaliyete katılan BŞEÜ, bu sonuçla Türkiye genelindeki üniversiteler arasında 77. sırada yer alarak ilk 100'e girdi. Öğrencilerin farklı spor branşlarında üniversiteyi temsil ettiği organizasyonların, sportif deneyimin yanı sıra takım çalışması, iletişim ve sorumluluk gibi sosyal becerilerin gelişmesine de katkı sunduğu belirtildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitemizde öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri, kendilerini farklı alanlarda ifade edebilecekleri bir üniversite ortamı oluşturmayı önemsiyoruz. Sporun öğrencilerimizin disiplin, dayanışma ve özgüven duygusunun gelişimine sunduğu katkının bilinciyle bu alandaki çalışmaları önemsiyoruz. Bu anlayış doğrultusunda öğrencilerimizin sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmeye, farklı branşlarda kendilerini geliştirebilecekleri imkanları artırmaya ve Üniversitemizde spor kültürünün daha da güçlenmesine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı