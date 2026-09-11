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Aziz başkan yine barut gibi! Camı açıp sallamaya başladı

Aziz başkan yine barut gibi! Camı açıp sallamaya başladı Haber Videosunu İzle
Aziz başkan yine barut gibi! Camı açıp sallamaya başladı
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul trafiğinde görüntülendi. Trafiğin yavaş ilerlemesine sinirlenen Yıldırım, aracının camından önündeki sürücüye seslenerek, "Aloo, biraz hızlı hareket etsen!" diye sitem etti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bu kez futbol gündemiyle değil İstanbul trafiğinde yaşadığı anlarla dikkat çekti. Gündüz saatlerinde trafikte ilerleyen Yıldırım'ın önündeki araca tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı.

TRAFİĞİN YAVAŞ İLERLEMESİNE SİNİRLENDİ

Görüntülerde trafiğin yavaş ilerlemesinden rahatsız olan Aziz Yıldırım'ın aracının camından dışarı doğru seslendiği görüldü.

"ALOO, BİRAZ HIZLI HAREKET ETSEN!"

Önündeki sürücüye kendine has üslubuyla seslenen Yıldırım, "Aloo, biraz hızlı hareket etsen!" ifadelerini kullandı. Yıldırım'ın trafikte yaşadığı o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan YARIMCALI:

Herkeste bir yürek AZİZ Başkanda 4 yürek var.HELAL OLSUN

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