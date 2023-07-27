BŞEÜ TÖMER öğrencileri çömlek atölyesinde vazo yaptı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) eğitim gören öğrenciler, çömlek atölyesinde topraktan vazo yaparak kültür ve turizm deneyimi yaşadılar.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER), eğitim gören öğrenciler, çömlek atölyesinde topraktan vazo yaptı.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, yabancı uyruklu öğrencilerin kültürü ve yaşadıkları şehri öğrenmeleri amacıyla tarik ve kültür gezisi düzenlendiği kaydedildi.

Söğüt ilçesinde Kuyulu Mescid, Çelebi Sultan Mehmet ve Hamidiye Camisi, Kaymakam Çeşmesi ile Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret eden öğrenciler, Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde, çömlekçilik atölyelerini gezdi. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığınca 'somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı' sanatçısı Salim Yaşar'dan çömlek yapımı hakkında bilgi alarak, topraktan vazo yaptılar.