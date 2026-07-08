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BŞEÜ'den uluslararası iş birliği

BŞEÜ'den uluslararası iş birliği
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Romanya'daki Universitatea Lucian Blaga Din Sibiu ile Erasmus+ kapsamında uluslararası iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma ile birçok alanda öğrenci ve personel hareketliliği sağlanacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Romanya'daki bir üniversite ile Erasmus+ kapsamında uluslararası iş birliği anlaşması imzaladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda küresel yükseköğretim alanındaki iş birliklerini güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen NAFSA 2026 Yıllık Konferansı ve Fuarı'nda gerçekleştirilen temasların ilk somut sonucu olarak Romanya'nın saygın yükseköğretim kurumlarından Universitatea Lucian Blaga Din Sibiu ile Erasmus+ kurumlararası iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında muhasebe, yönetim bilişim sistemleri, elektronik, biyoloji, işletme ve yönetim, bilgisayar kullanımı, diş hekimliği, finans ve bankacılık, hemşirelik, tarih, makine, imalat ve süreç teknolojileri, yönetim ve organizasyon, matematik, tıp, okul öncesi öğretmenliği, siyaset bilimi ile sosyal hizmet alanlarında karşılıklı öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirilecek. Erasmus+ programı çerçevesinde hayata geçirilen iş birliğiyle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri ve akademik personeli için yeni uluslararası hareketlilik imkanları oluşturulması, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, ortak akademik çalışmaların geliştirilmesi ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Uluslararası İlişkiler Ofisi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında NAFSA 2026 Konferansı boyunca Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Latin Amerika'dan çok sayıda yükseköğretim kurumu ile öğrenci ve personel hareketliliği, akademik iş birlikleri, ortak araştırma faaliyetleri ve uluslararası proje fırsatlarına yönelik ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Farklı ülkelerdeki üniversitelerle yürütülen iş birliği görüşmelerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Uluslararasılaşma vizyonumuz doğrultusunda dünyanın farklı ülkelerindeki üniversitelerle akademik iş birliklerimizi artırmaya devam ediyoruz. İmzalanan bu anlaşmanın öğrencilerimiz ve akademik personelimiz için önemli fırsatlar sunacağına inanıyor, önümüzdeki süreçte yeni uluslararası iş birliklerini de hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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