BŞEÜ'den Enerji Verimliliğinde Uluslararası Başarı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), enerji verimliliği ve kritik ürünlerin güvenliği için yenilikçi teknoloji alanında önemli bir akademik başarıya imza attı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Burak Aktekeli, uluslararası alanda saygın bilimsel yayınlar arasında yer alan ve Q1 kategorisinde bulunan Applied Thermal Engineering dergisinde yayımlanan çalışmasıyla önemli bir akademik başarı elde etti. Aktekeli'nin 'Development of an ice-based cold thermal energy storage system using R290 refrigerant and investigation of its thermal behavior' başlıklı çalışmasında, buz tabanlı soğuk enerji depolama sisteminin farklı çalışma sıcaklıklarındaki termal davranışı, enerji verimliliği, depolama performansı, elektrik tüketimi, ekonomik maliyetleri ve çevresel etkileri deneysel olarak incelendi. Araştırma kapsamında, doğal soğutucu akışkan olan R290 (propan) kullanan bir soğutma sistemine, 3D yazıcı teknolojisiyle üretilen özel bir buz üretim ünitesi entegre edilerek soğuk enerjinin buz şeklinde depolanmasına yönelik yenilikçi bir sistem geliştirildi. Geliştirilen teknolojinin enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasına, elektrik tüketimi ve karbon emisyonlarının azaltılmasına ve soğutma maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Sistem ayrıca ilaç, aşı, biyolojik numune ve sıcaklığa duyarlı diğer kritik ürünlerin korunması açısından da önemli bir potansiyel taşıyor. Özellikle elektrik kesintileri ve afet durumlarında sıcaklığa duyarlı tıbbi malzemelerin korunmasına katkı sağlayabilecek sistemin, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanında gelecekteki uygulamalar için önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Çalışma, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve yenilikçi teknolojiler alanındaki uygulamaya dönük Ar-Ge çalışmalarının uluslararası bilim dünyasına yansıyan örneklerinden biri oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı