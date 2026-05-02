BŞEÜ'den dikkat çeken yükseliş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Times Higher Education (THE) Asya Sıralamasında araştırma kalitesi ve uluslararası görünürlük alanlarında yükseliş kaydetti.

2026 yılı THE Asya Üniversiteleri Sıralaması sonuçlarına göre BŞEÜ, genel sıralamada 801+ bandında yer aldı. Üniversite, özellikle araştırma kalitesinde 53 basamak, uluslararası görünürlükte ise 6 basamak yükselerek dikkat çekti. THE tarafından yapılan değerlendirmede üniversiteler; araştırma kalitesi, araştırma ortamı, öğretim, endüstri gelirleri ve uluslararası görünürlük başlıkları üzerinden incelendi. Verilere göre BŞEÜ, Türkiye sıralamasında uluslararası görünürlükte 37'nci, endüstride 62'nci, araştırma kalitesinde 67'nci ve öğretimde 71'inci sırada yer aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversite yönetimi olarak bilimsel üretim kapasitemizi artırmaya, uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmeye ve eğitim kalitemizi geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Elde edilen bu sonuçlar, akademik kadromuzun özverili çalışmalarının bir yansımasıdır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
