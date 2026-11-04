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BŞEÜ'de birimlerde görev alacak 689 öğrenci noter huzurunda kurayla belirlendi

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BŞEÜ'de birimlerde görev alacak 689 öğrenci noter huzurunda kurayla belirlendi
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BŞEÜ'de 2026-2027 eğitim öğretim yılında birimlerde görev alacak 689 öğrenci noter huzurunda yapılan kurayla belirlendi. Programa 4 bin 560 öğrenci başvurdu; kura sonucu seçilen öğrenciler çalışma hayatını tanıyacak, deneyim kazanacak ve gelir elde edecek.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), üniversite birimlerinde görev alacak 689 öğrenci kurayla belirlendi.

BŞEÜ, 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitenin çeşitli birimlerinde çalışarak iş deneyimi kazanacak 689 öğrenci, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği programa toplam 4 bin 560 öğrenci başvururken, gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda 689 öğrenci asıl olarak seçildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Kura sonucunda belirlenen öğrenciler, eğitim hayatlarını aksatmadan üniversitenin farklı birimlerinde görev alacak. Öğrenciler bu sayede çalışma hayatını yakından tanıma, mesleki deneyim kazanma ve gelir elde etme imkanı bulacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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