BŞEÜ'de Beyaz Önlük Giyme Töreni coşkuyla gerçekleşti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) Eczane Hizmetleri Beyaz Önlük Giyme Töreni coşkuyla gerçekleştirildi.

'Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri' programı öğrencileri için düzenlenen 'Beyaz Önlük Giyme Töreni', İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda yoğun katılımla yapıldı. Törene, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Murat Yurdakul, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Işık, eczacılar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmalarını Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Işık ile Eczane Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülşah Çongur yaptı. Program kapsamında Doç. Dr. Asaf Evrim Evren tarafından 'Eczane Teknikerliğinde Eğitim ve Mesleki Uygulamalar' konulu sunum gerçekleştirildi. Törende, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları ve akademisyenler tarafından Eczane Hizmetleri Programı öğrencilerine beyaz önlükleri giydirildi. Ayrıca, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda görev yaptıktan sonra akademik hayatını farklı bir üniversitede sürdüren Doç. Dr. Asaf Evrim Evren'e, Rektör Kaplancıklı tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Beyaz önlüklerini giyen öğrenciler, meslek hayatlarına attıkları ilk sembolik adımın gururunu yaşarken, tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

