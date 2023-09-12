Bozkır'da Okul Servis Araçları Denetlendi

Bozkır Emniyet Amirliği ve Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla trafiğe çıkan okul servis araçlarını denetledi. Denetimlerde servis araçlarının ve personelinin ilgili yönetmeliğe uygun olarak faaliyet gösterip göstermediği kontrol edildi. Ayrıca öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. İlçe genelinde eğitim ve denetim faaliyetleri sene boyunca aralıklarla devam edecek.