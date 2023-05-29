Bozkır'da 21 öğretmene başarı belgesi verildi
Eğitim Haberleri
Bozkır'da yürütülen 'Okuyan Bilir' projesi kapsamında ilçe genelinde görevli 21 öğretmene başarı belgesi verildi. Bozkır Kaymakamı Tolga Turan, 'Okuyan Bilir' projesinde görev alan 21 öğretmeni makamında misafir etti. Öğretmenlere başarı belgeleri taktim edildikten sonra kaymakamlık karşılama salonunda toplu hatıra fotoğrafı çekildi.
Bozkır'da yürütülen "Okuyan Bilir" projesi kapsamında ilçe genelinde görevli 21 öğretmene başarı belgesi verildi.
Bozkır Kaymakamı Tolga Turan, "Okuyan Bilir" projesinde görev alan 21 öğretmeni makamında misafir etti.
Öğretmenlere başarı belgeleri taktim edildikten sonra kaymakamlık karşılama salonunda toplu hatıra fotoğrafı çekildi.
Kaynak: AA / Yakup Çetin - Eğitim