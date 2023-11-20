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Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Filistin'e Destek

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Eğitim Haberleri

Esenyurt'ta bulunan Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Filistin'de yaşanan katliama tepki için fotoğraf sergisi düzenledi. Sergi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde açıldı ve 24 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

ESENYURT'ta bulunan Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Filistin'de yaşanan katliama tepki için fotoğraf sergisi düzenledi. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde açılan sergi 24 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergideki 40 fotoğraf, Filistin'de yaşanan katliamı gözler önüne seriyor. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde açılan sergiyle çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak amaçlanıyor. Filistin'de yaşanan katliam ve insanlık dramını anlatan karelerden oluşan sergiyi okul öğrencileri de gezdi. Sergide yer alacak fotoğraflara öğrenciler yaptıkları seçkiyle karar verdi. Sergi, Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 24 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

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