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Bolu'da 5. Dönem Meslek Öncesi Eğitim Programı Başladı

Bolu'da 5. Dönem Meslek Öncesi Eğitim Programı Başladı
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Bolu Diyanet Akademisi'nde 90 hafız aday din görevlisi için 5'inci Dönem Meslek Öncesi Eğitim Programı açılış programıyla başladı. Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, adaylara insani gelişim, İslami gelişim ve kamu görevliliği olmak üzere üç temel alanda donanımlı olmaları gerektiğini belirtti. Açılışın ardından ilk ders, BAİBÜ İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Said Akgündüz tarafından 'Fıkıh Kavramı' konusuyla verildi.

Bolu Diyanet Akademisi'nde, İmam-Hatip Lisesi mezunu 90 hafız aday din görevlisi için 5'inci Dönem Meslek Öncesi Eğitim Programı başladı.

Bolu Diyanet Akademisi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen açılış programına Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Said Nuri Akgündüz, Bolu Diyanet Akademi Müdürü Yılmaz Barlas, Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, akademi yöneticileri, eğitim görevlileri ve aday din görevlileri katıldı. Eğitim görevlisi Müfit Sevinç'in sunduğu program, aday din görevlisi Abdulkadir Arslan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

"Üç temel alanda donanımlı olmalısınız"

Programda aday din görevlilerine hitap eden Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, eğitim sürecinin uygulama ve saha tecrübesine dayalı olarak yürütüleceğini söyledi. Demirtaş, "İmam-Hatip Lisesi mezunu hafız aday din görevlileri olarak ilimize hoş geldiniz. Burada nitelikli, uygulamaya ve saha tecrübesine dayalı verimli bir eğitim dönemi geçireceksiniz" dedi. İdeal bir din görevlisinin yalnızca mesleki bilgiyle yetinmemesi gerektiğini belirten Demirtaş, adayların insani gelişim ve kalite, İslami gelişim ve kalite ile kamu görevliliği ve toplumsal önderlik olmak üzere 3 temel alanda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etti. Din görevlilerinin görev yaptıkları yerde güven veren, topluma rehberlik eden ve örnek alınan kişiler olması gerektiğini söyleyen Demirtaş, "Akademi eğitiminin sonunda bu alanlarda bilgi, beceri ve hizmet bilinci bakımından donanımlı hale gelmenizi bekliyoruz" diye konuştu.

İlk ders 'Fıkıh Kavramı'

Açılış programının ardından eğitim döneminin ilk dersi gerçekleştirildi. BAİBÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Said Akgündüz, "Fıkıh Kavramı" başlıklı derste aday din görevlilerine bilgi verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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