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Bolu'da minik öğrencilerden bilim şenliği

Bolu'da minik öğrencilerden bilim şenliği
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Bolu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2-G sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Seda Ermiş öncülüğünde düzenledikleri bilim şenliğinde 37 farklı deney ve icat sergiledi. 'Yanmayan öğretmen' deneyi büyük ilgi gördü.

Bolu'da ilkokul öğrencilerince düzenlenen bilim şenliğinde sergilenen deneyler ilgi gördü.

Bolu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2-G sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Seda Ermiş öncülüğünde bilim şenliği düzenlendi. "2-G'nin minik kaşifleri bilim insanı olma yolunda" sloganıyla okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe veliler ilgi gösterdi. Şenlik kapsamında 37 öğrenci, kendi hazırladıkları 37 farklı icat ve 37 deneyi sergiledi.

"Yanmayan öğretmen" deneyi hayrete düşürdü

Birbirinden ilginç çalışmaların yer aldığı şenlikte en çok dikkat çeken anlardan biri, "Yanmayan öğretmen" adı verilen deney oldu. Öğretmenin eline aldığı gaz dolu köpüklerin ateşle buluşmasına rağmen elinin yanmaması, hem öğrenciler hem de veliler tarafından ilgiyle izlendi. Renkli anlara sahne olan deney, izleyenlerden alkış aldı.

"Merak ve araştırma duyguları gelişti"

Öğrencilerin içindeki bilim tutkusunu ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Sınıf Öğretmeni Seda Ermiş, "Çocuklarımız bilime olan ilgilerini artırmak için çeşitli deney ve icatlar yaptılar. Bu deneyler sayesinde merak ve araştırma duyguları gelişti. 37 öğrenci, 37 deney ve 37 icat yaptılar" dedi.

Eğitimin sadece ders kitaplarından ibaret olmadığını vurgulayan Okul Müdürü Hasan Allar ise etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Eğitim-öğretim süreçlerinde okulların amacı sadece matematik öğretmek, fen öğretmek, sosyal öğretmek değil. Elbette biz bunları öğretirken akademik başarının yanında çocuklarımızı bilim ve fen alanlarında da yetişkin, yetkin hale getirmemiz gerekiyor. Aslında eğitim-öğretim süreçlerinin temel felsefesi çocuklarımızda bir kıvılcım yaktırmak. Bu deneyler ve bu tür çalışmalar da çocuklarımızın ileriki zamanlarında yapabileceği birçok etkinlikte gerçekten örnek olabiliyor." - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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