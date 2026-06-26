Bolu'da 49 bin 169 öğrenci karne sevinci yaşadı

Bolu'da 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle birlikte toplam 49 bin 169 öğrenci karne ve gelişim raporu alarak yaz tatiline girdi. Yunus Emre İlkokulu'nda düzenlenen resmi törende öğrencilerin sergilediği yöresel kaşık oyun havası gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Bolu il genelinde eğitim gören binlerce öğrenci, zorlu bir eğitim yılını geride bırakarak yaz tatiline girmenin heyecanını yaşadı. Kentteki resmi karne dağıtım töreni, Yunus Emre İlkokulu'nda Bolu Vali Vekili Hakkı Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrencilerin karne sevincini güle oynaya yaşadığı törende, miniklerin hazırladığı halk oyunları gösterileri büyük ilgi gördü. Özellikle öğrencilerin sergilediği yöresel kaşık oyun havası, törene katılan protokol üyeleri tarafından beğeni topladı.

49 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Bolu'da 5 bin 768 okul öncesi ile 7 bin 211 ilkokul 1 ve 2'nci sınıf öğrencisi gelişim raporu aldı. İlkokul 3 ve 4'üncü sınıflarda 7 bin 687, ortaokullarda 15 bin 56 ve liselerde 13 bin 447 öğrenci olmak üzere kent genelinde toplam 49 bin 169 öğrenci karne ve gelişim raporlarına kavuştu. Tören, protokol üyelerinin öğrencilere karnelerini dağıtması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı