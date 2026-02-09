Haberler

Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Güncelleme:
Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci kulüplerine ait odaların taşınmasına tepki gösteren öğrencilerin eylemi nedeniyle Güney Kampüs'te güvenlik önlemleri artırıldı ve kampüse polis sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci kulüplerine ait odaların boşaltılarak daha uzak alanlara taşınmasına yönelik karara tepki gösteren öğrenciler eylem başlattı. Protestolar nedeniyle Güney Kampüs'te yoğun güvenlik önlemleri alındı.

KAMPÜSE POLİS SEVK EDİLDİ

Üniversite yönetiminin aldığı kararın ardından öğrenciler, kulüp faaliyetlerini yürüttükleri alanların ellerinden alınmasına karşı çıkarak Güney Kampüs'te bir araya geldi. Gelişmeler üzerine kampüse çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği üniversitede ekipler öğrencilere müdahale etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Protestoların devam ettiği kampüste, güvenlik güçleri hem kampüs çevresinde hem de kampüs içinde geniş önlemler aldı. Güney Kampüs'ün bazı noktalarında polis bariyerleri oluşturulduğu görüldü.

