Bitlis Halk Eğitim Merkezi Kursiyerleri Sergi Açtı

Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından açılan sergide kursiyerler hünerlerini sergiledi

BİTLİS Bitlis Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından açılan sergide kursiyerler hünerlerini sergiledi.

Açılışı yapılan yılsonu sergisine katılan İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, ilçeler dahil olmak üzere açılan 765 kursta 10 bin 690 kursiyerin eğitim aldığını söyledi. Müdür Korkmaz, "Bugün merkez ilçemizdeki bu sergimizde yüzlerce nadide eser var. Sene başından bugüne kadar 765 kurs açtık. Bu kurslarımızdan 10 bin 690 kursiyerimiz faydalandı. Bugün görüldüğü üzere çeşitli alanlarda eserler görmekteyiz. El işlemelerinden oyuncağa kadar, tablolardan geri dönüşüm malzemesinden oluşan farklı eserlere kadar burada yüzlerce eser sergileniyor. Bu eserlere alın terin, göz nur ve aşk yansımıştır. Burada emeği geçen kurs hocalarımıza, kursiyerlerimize ve halk eğitim personeline çok teşekkür ederim" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesi ve serginin gezilmesi ile program sona erdi. Şemsi Bitlis Mahallesi'nde bulunan merkezde düzenlenen ve 3 gün boyunca açık kalacak serginin açılışına Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.