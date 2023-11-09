Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencileri TÜBİTAK'tan Destek Aldı

Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Akıllı Şehir ve Bina Tasarımlarında Geometrik Yöntemlerin Araştırılması' ve 'Üç Boyutlu Geometrik Tasarımlar' projeleri, TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı. Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, projenin danışmanı ve proje yürütücüsünü tebrik ederek, projenin ulusal düzeyde bilim ve teknolojiye katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.

Bitlis Eren Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı, "Akıllı Şehir ve Bina Tasarımlarında Geometrik Yöntemlerin Araştırılması" ile "Üç Boyutlu Geometrik Tasarımlar" projeleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK)'tan destek almaya hak kazandı.

Üniversitenden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, projenin danışmanı Doç. Dr. Hatice Kuşak Samancı ve proje yürütücüsü Rumeysa Kınay'ı makamında kabul etti.

Kuşak ve Kınay'ı tebrik eden Elmastaş, "Projelerin kabul edilmesi üniversitemiz adına gurur verici. Öğrencilerin yanı sıra danışman ve proje ortakları da bu başarıda önemli rol oynuyor. TÜBİTAK'ın sağladığı maddi destek ve akademik rehberlikle, projenin bir sonraki aşamaya taşınmasını ve ulusal düzeyde bilim ve teknolojiye katkı sağlamasını bekliyoruz." dedi.