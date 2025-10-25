Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde İstiklal Marşı okumak isteyen öğrenciler, diğer grubun "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarıyla engellenmek istendi. Karşılık olarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atılırken, üniversitede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) öğrenciler arasında yaşanan gerginlik yeniden tırmandı.
Fakülte bahçesinde İstiklal Marşı okumak isteyen öğrencilerin, karşıt görüşlü grup tarafından "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarıyla engellenmek istendi. Bu sırada milliyetçi öğrenciler, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atarak karşılık verdi.
GÜVENLİK ÜST SEVİYEDE
Kısa sürede kalabalığın büyümesiyle fakültede gerginlik arttı. Üniversite yönetimi, olası bir arbede yaşanmaması için güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.