Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde İstiklal Marşı okumak isteyen öğrenciler, diğer grubun "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarıyla engellenmek istendi. Karşılık olarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atılırken, üniversitede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) öğrenciler arasında yaşanan gerginlik yeniden tırmandı.

Fakülte bahçesinde İstiklal Marşı okumak isteyen öğrencilerin, karşıt görüşlü grup tarafından "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarıyla engellenmek istendi. Bu sırada milliyetçi öğrenciler, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atarak karşılık verdi.

GÜVENLİK ÜST SEVİYEDE

Kısa sürede kalabalığın büyümesiyle fakültede gerginlik arttı. Üniversite yönetimi, olası bir arbede yaşanmaması için güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBozkurt:

Kimsenin yararına olmayan boş bir sürtüşmeden başka bir şey değil bu oyun ne zaman sahnelense bilinki birileri bir yerlerden menalanma peşinde

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Öğrencimisiniz? soytarırı mı? Okulunu okumanın dışında derdi olanın okul hayatını bitirecen soytarılığa bak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCENGAVER:

olum siz bari aklınızı başınıza alın, okumuş adamlarsınız. Gaza gelmeyin. Kardeşsiniz gaza gelmeyin, başkaları avuçlarını ovuşturuyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
