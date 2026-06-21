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Bingöl'de YKS heyecanı sürüyor

Bingöl'de YKS heyecanı sürüyor
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YKS'nin ikinci oturumu olan AYT, Bingöl'de de sabah saatlerinde başladı. Öğrenciler sınava girerken aileleri dışarıda bekledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de YKS heyecanı sürüyor. Dün ilk oturumu tamamlayan adaylar, bugün ikinci oturum olan AYT için yeniden okulların yolunu tuttu. Adaylar, sabahın erken saatlerinde sınava gireceği okula geldi. Üzerleri aranan öğrenciler okullara alındı. Saatin 10.00'u göstermesi ile kapılar kapandı. Öğrenciler içeride aileleri ise dışarıda ter döktü. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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