Bingöl'de Engelliler Haftası programı

Bingöl'de Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programda özel bireyler tarafından hazırlanan folklor gösterileri ve müzik dinletileri beğeni topladı. Vali Cahit Çelik, özel bireylerin sosyal hayatta aktif olmasının önemine vurgu yaptı.

Engelliler Haftası kapsamında valilik koordinesinde, Karşıyaka Kapalı Spor Salonu'nda program gerçekleştirildi. Programda özel bireylerin hazırladığı folklor gösterileri, müzik dinletileri ve el emeği ürün sergileri katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Etkinlik kapsamında kurulan empati parkurunda ise engelsiz yaşam konusunda farkındalık oluşturuldu.

Vali Cahit Çelik, özel bireylerin sosyal yaşamın her alanında aktif şekilde yer almalarının önemine dikkat çekerek, "Engelleri sevgiyle aştığımız ve hep birlikte engelsiz Bingöl hedefimize ulaştığımız günler temennisiyle bu özel programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİNGÖL

