Haberler

Bingöl'de eğitim yatırımları sürüyor

Bingöl'de eğitim yatırımları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yeni okul binaları ve sosyal tesis projeleriyle eğitim altyapısı güçlendiriliyor. Güncel projeler hakkında incelemelerde bulunan yetkililer, eğitim kalitesini artırmayı hedefliyor.

Bingöl'de eğitim alanındaki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.

Bingöl'de eğitim alanındaki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında yeni okul binaları ve sosyal tesis projeleriyle eğitim altyapısı güçlendiriliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ile İl MEM İnşaat ve Emlak Şube Müdürü Remzi Dinler, yapımı devam eden eğitim yatırımlarında incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alındı.

Kent genelinde yapımı süren projeler kapsamında farklı eğitim kademelerinde modern okul binaları inşa edilirken, öğrencilerin daha güvenli, donanımlı ve çağın ihtiyaçlarına uygun ortamlarda eğitim görmesi hedefleniyor. Eğitim yatırımlarında sosyal alanlar, teknolojik altyapı, erişilebilirlik standartları ve güvenli eğitim ortamlarının ön planda tutulduğu belirtildi.

Öte yandan, Bingöl'e kazandırılacak yeni öğretmenevi projesinde de çalışmaların sürdüğü bildirildi. Modern yapısı ve sosyal alanlarıyla planlanan yeni öğretmenevinin eğitim camiasına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Yetkililer, kent genelinde devam eden yatırımların yalnızca fiziki kapasiteyi artırmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda geleceğin güçlü nesillerinin yetişmesine katkı sağlayacağını ifade etti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama

AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti: Köle tutsam daha fazla maaş veririm

İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti
Galatasaray, Dua Lipa'ya 4 şarkı için çuvalla para teklif etti

Galatasaray'dan Dua Lipa bombası! İşte teklif edilen para
Bu halini unutun! Zara'yı görenler tanıyamıyor

Bu halini unutun! Ünlü ismi görenler tanıyamıyor
Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek

Savaş tarihini değiştirecek! Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze
İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti: Köle tutsam daha fazla maaş veririm

İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti
2'si kardeş 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni ortaya çıktı

2'si kardeş 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni ortaya çıktı
Galatasaray'da bomba Mertens gelişmesi

Galatasaray'da bomba Mertens gelişmesi