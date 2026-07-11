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Muğla BİLSEM Kurucu Müdürü Bekir Cevizci, Bayır Anadolu Lisesi'ne Atandı

Muğla BİLSEM Kurucu Müdürü Bekir Cevizci, Bayır Anadolu Lisesi'ne Atandı
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Muğla Bilim ve Sanat Merkezi Kurucu Müdürü Bekir Cevizci, 8 yıllık görev süresinin ardından Bayır Anadolu Lisesi Müdürlüğüne atandı. Cevizci, sosyal medyadan yayımladığı veda mesajında, öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür ederek merkezde ulusal ve uluslararası alanda elde ettikleri başarılardan gurur duyduğunu ifade etti.

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) kurucu Müdürü Bekir Cevizci, 2016 yılından bu yana görev yaptığı merkezdeki görev süresi dolarak Bayır Anadolu Lisesi Müdürlüğüne atandı. TOKİ Şehit Jandarma Alim Yılmaz İlk-Orta Okulunun üst katında hizmet veren ve üstün zekalı çocukların eğitim gördüğü okulda 8 yıl görev yapan Cevizci, Bayır Anadolu Lisesindeki görevine başladı.

Görev yaptığı süre içinde ulusal ve uluslararası birçok alanda merkezde eğitim gören öğrenciler başarılı çalışmaları ile dikkat çekti. Cevizci yeni görevi nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "2016 yılında kurucu müdürü olarak temellerini birlikte attığımız, her bir köşesinde büyük bir emek ve sevgi barındıran Muğla Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki görevime, yasal görev yılımın dolması nedeniyle veda ediyorum. Atamamın Bayır Anadolu Lisesi'ne gerçekleşmesiyle, tam 10 yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm bu özel yuvadan ayrılmanın hüznünü ve gururunu bir arada yaşıyorum. Görev yaptığım bu uzun yıllar boyunca, Seydikemer'den Bodrum'a kadar Muğla'mızın dört bir yanındaki özel yetenekli evlatlarımıza hizmet vermek; onların potansiyellerini ortaya çıkarmak ve onlara sadece bir okul değil, vizyoner bir ufuk sunmak en büyük gayemiz oldu. Elde ettiğimiz tüm bu kazanımların ve ulusal ile uluslararası alandaki sayısız başarının asıl mimarları; adanmışlık seviyesinde fedakarca gayret gösteren kıymetli öğretmenlerimiz ve gözbebeğimiz öğrencilerimiz ve fedakar ailelerimizdir. Bu zorlu ama bir o kadar da gurur verici yolculukta desteklerini her an arkamda hissettiğim siz değerli velilerimize, omuz omuza çalıştığım kıymetli mesai arkadaşlarıma ve geleceğimizin teminatı canım çocuklarıma yürekten teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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