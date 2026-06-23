Bilecikli öğrenci Türkiye ikincisi oldu

Bilecikli öğrenci İbrahim Enes Değirmenci, Türkiye ikincisi oldu.

Kanguru Matematik Olimpiyatları 5. sınıf sınav sonuçlarına göre Bilecik Edebali Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi İbrahim Enes Değirmenci, gösterdiği üstün performansla Türkiye ikinciliği elde etti. Türkiye genelinden binlerce öğrencinin katıldığı organizasyonda önemli bir başarıya imza atan Değirmenci, başarısını Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen ödül töreninde aldığı ödülle taçlandırdı. Genç öğrencinin elde ettiği derece, Bilecik'te eğitim camiasında büyük gurur yaşattı. Matematik alanındaki başarısıyla dikkat çeken İbrahim Enes Değirmenci, elde ettiği sonuçla hem okulunu hem de Bilecik'i Türkiye çapında başarıyla temsil etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Kanguru Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye ikincisi olarak bizlere büyük gurur yaşatan öğrencimiz İbrahim Enes Değirmenci'yi, kıymetli ailesini, öğretmenlerini ve okul yönetimini tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı