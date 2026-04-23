Bilecik'te 'Okul Güvenliği' masaya yatırıldı

Bilecik'te Okul Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 'Okul Güvenliği' çalışmaları kapsamında, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında çevrim içi olarak Merkez İlçe okul müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, okul çevrelerindeki güvenlik uygulamaları, risk alanları ve alınacak ek tedbirler ele alındı. Öğrencilerin daha güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarına yönelik mevcut çalışmaların yanı sıra, kurumlar arası iş birliğiyle yürütülecek yeni uygulamalar da değerlendirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğrencilerimizin huzur ve güven içinde eğitimlerine devam edebilmeleri için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir" dedi. - BİLECİK

