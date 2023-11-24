Haberler ›› Eğitim ›› Bilecik'te Öğretmenler Günü Töreni Düzenlendi

Bilecik'te Öğretmenler Günü Töreni Düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve öğretmenler, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törenin ardından Belediye Kültür Merkezi'nde kutlama programı yapıldı ve yeni başlayan öğretmenler görev yemini etti. Emekli öğretmenlere hediye takdiminin ardından katılımcılara yemek ikramı yapıldı.