Meslek lisesinde dev atölye dönüşümü

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mevcut atölyelerin yıkımının ardından yeni atölyelerin yapımına başlandı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, okulda devam eden yıkım ve yeni atölye yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerde, mevcut atölyelerin yerine inşa edilen yeni eğitim alanlarında gelinen son durum değerlendirildi. Mesleki eğitimin fiziki altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, öğrencilerin güvenli, modern ve teknolojik imkanlarla donatılmış atölyelerde uygulamalı eğitim almaları hedefleniyor. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda aralıksız sürdüğü öğrenildi.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Mesleki eğitimde fiziki altyapının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin daha güvenli, modern ve donanımlı ortamlarda eğitim alabilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yeni atölyelerimizin tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerimiz çok daha nitelikli eğitim ortamlarına kavuşacak" dedi., - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı