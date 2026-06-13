Bilecik'te eğitim camiasının hafızalarda uzun yıllar yer edecek anlamlı bir programa imza atıldı

Bilecik kent merkezinde eğitim veren İmam Hatip Liseleri tarafından ilk kez ortak mezuniyet programı düzenlenirken, geceye damga vuran Grup Yürüyüş konseri katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Ahmet Basatemur, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Abdullah Özbek, kurum müdürleri, davetliler ve veliler katıldı. Bilecik'te ilk kez gerçekleştirilen ortak mezuniyet programı, farklı imam hatip okullarından öğrencileri aynı heyecan etrafında buluştururken, mezuniyet sevinci ile milli ve manevi değerlerin aynı atmosferde yaşandığı gece, katılımcılardan tam not aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, ortak yapılan mezuniyet programından duyduğu memnuniyeti dile getirirken öğrencilerden başarılı olma sözü istedi. Programın ardından sahne alan Grup Yürüyüş'ün seslendirdiği eserlerle salonu adeta coşkuya boğdu. Türk bayraklarının dalgalandığı salonda katılımcılar marşlara ve ezgilere hep birlikte eşlik ederken, ortaya birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan renkli görüntüler çıktı. Gecenin sonunda mezuniyet heyecanını aynı çatı altında yaşayan yüzlerce öğrenci, kep atarak yeni hayatlarına ilk adımlarını attı. Öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle hatıra fotoğrafları çektirirken, program hem mezun olan gençler hem de aileleri için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yerini aldı.

Öte yandan, mezuniyet için sahneye çağrıldıklarında öğrenciler, hazırlanan pankartlardaki toplumsal mesajlar ilgi çekiciydi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı