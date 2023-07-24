Bilecik'te Gençlere Yatılı Yaz Kur'an Kursu Kampı Düzenlendi

Bilecik İl Müftülüğünce 'Yazımda Kardeşlik Var' projesi çerçevesinde açılan Kur'an kurslarına gençler akın ederken, bu gençlere bir de kamp düzenlendi. Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonunda İl Vaizi Kudret Koçyiğit koordinesinde 50 öğrencinin katılımıyla 'Yatılı Yaz Kur'an Kursu Kampı' başlatıldı. Müftü Ali Erhun, kampın ikinci gününde öğrencileri ziyaret ederek, derslerine katıldı. Kampımızda başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere ayet ve hadisleri anlama, güncel fıkhi meseleler, peygamberler hayatı, İslam ahlakı eğitimleri ile akıl zeka oyunları, gezi ve sportif alanlarda bir dizi etkinlik planlandık. Kampımızda, adalet, şefkat ve merhamet merkezinde teşekkül etmiş medeniyetimizin bize bıraktığı mirası sizlere en güzel şekilde anlatmaya gayret edeceğiz. Yaz okulumuz, zihin ve ahlak kirliliğinden arınmış, toplumuyla, inancı örf ve adetleriyle, en önemlisi kendisiyle barışık bir neslin yetişmesine katkı sağlayacak inşallah

Bilecik İl Müftülüğünce "Yazımda Kardeşlik Var" projesi çerçevesinde açılan Kur'an kurslarına gençler akın ederken, bu gençlere bir de kamp düzenlendi.

Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonunda İl Vaizi Kudret Koçyiğit koordinesinde 50 öğrencinin katılımıyla 'Yatılı Yaz Kur'an Kursu Kampı' başlatıldı. Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, kampın ikinci gününde öğrencileri ziyaret ederek, derslerine katıldı. Müftü Ali Erhun, Bilecik'te ilk defa "Yatılı Yaz Kur'an Kursu Kampı" projesinin uygulandığına değinerek "Kampımızda başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere ayet ve hadisleri anlama, güncel fıkhi meseleler, peygamberler hayatı, İslam ahlakı eğitimleri ile akıl zeka oyunları, gezi ve sportif alanlarda bir dizi etkinlik planlandık. Kampımızda, adalet, şefkat ve merhamet merkezinde teşekkül etmiş medeniyetimizin bize bıraktığı mirası sizlere en güzel şekilde anlatmaya gayret edeceğiz. Yaz okulumuz, zihin ve ahlak kirliliğinden arınmış, toplumuyla, inancı örf ve adetleriyle, en önemlisi kendisiyle barışık bir neslin yetişmesine katkı sağlayacak inşallah" dedi.

"Öğretmenlerinizi iyi dinleyin ve onlardan en güzel şekilde yararlanın"

Müftü Ali Erhun açıklamasının devamında, "Çocuklar; burada bir ömür boyu kullanacağınız temel bilgileri en güzel şekilde öğreneceksiniz. Öğretmenleriniz sizlere abdest almayı, namaz kılmayı ve dinimizin diğer güzel ibadetlerini, ahlakının öğretecekler. Burada öğrendikleriniz bilgiler hayatınızda sizlere ışık tutacak. Öğretmenlerinizi iyi dinleyin ve onlardan en güzel şekilde yararlanın" dedi.

Proje sorumlusu İl Vaizi Kudret Koçyiğit ise "Yaz okulunda öğrencileri her alanda gelişimine destek olacaklarını belirterek "Öğrencilerin tatil dönemlerini değerlendirmek; bilgi, ahlak, erdem, estetik; adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerine katkı sunmak amacıyla 10 günlük kamp düzenledik. Kampımızda başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere inanç ve ibadet esasları, ahlak eğitimi, zeka ve akıl oyunları, izcilik eğitimi, kültürel geziler ve sportif faaliyetler yapılacak. Düzenlediğimiz bu eğitimlerimiz, öğrenciler için inşallah unutulmaz birer anı olacak" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK