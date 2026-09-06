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Kaymakamlardan Eğitim İçin Ziyaret

Kaymakamlardan Eğitim İçin Ziyaret
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Bilecik’in Yenipazar ve İnhisar ilçelerinin kaymakamları, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek’i makamında ziyaret ederek kentte eğitim ve kültür alanında yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bilecik'in Yenipazar ve İnhisar ilçelerinin kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'i makamında ziyaret ederek kentte eğitim ve kültür alanında yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat ve İnhisar Kaymakamı Esra Polat'ın gerçekleştirdiği ziyarette, Bilecik genelinde eğitim ve kültür alanında hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı. Ziyarette ilçelerdeki eğitim faaliyetleri ve kurumlar arası iş birliği kapsamında yapılabilecek çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Yunus Emre Polat ve Kaymakam Esra Polat'a nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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