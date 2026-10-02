Haberler

Bilecik’te eğitim komisyonu toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik’te eğitim komisyonu toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Millî Eğitim Komisyonu toplantısı yapıldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Komisyonu toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında toplandı. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında yapıldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. 'Erdem-Değer-Eylem' çerçevesinde öğrencilerin milli ve manevi değerlerle donatılmasına yönelik il genelinde hayata geçirilebilecek projeler de ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Değerleriyle güçlü, erdemli ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmek için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülüyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Okula giden veli tuvalette buldu, sahibini öğrenince şaşkına döndü
Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey o kuliste başladı

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey orada başladı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin, Suudi Arabistan’daki saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin Medine'ye saldırısına kınama
Kız arkadaşına sarılan gence dehşeti yaşattı: Hiç acımadan bıçakladı

Sadece kız arkadaşına sarılmıştı! Neredeyse canından oluyordu
Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti

Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri manidar
Nuh'un Gemisi sanılan alanda 3 aylık çalışma bitti! Yaklaşık 360 numune laboratuvarda incelenecek

Nuh'un Gemisi gerçek mi? Gözler o 360 numunenin sonucunda
Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı

Ülke şokta! Yüzlerce asker böyle esir alındı
Hande Erçel Paris'te tarzıyla dikkat çekti! Kırmızı-siyah mini elbisesi olay oldu

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! İddialı tercihi dikkat çekti