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Bilecik’te eğitim çalışmaları incelendi

Bilecik’te eğitim çalışmaları incelendi
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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, eğitim çalışmalarını yerinde inceledi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, eğitim çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kurum personeliyle bir araya geldi. İlçe genelinde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Şimşek, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. Ardından Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret eden Şimşek, devam eden Robotik Kodlama ve Dikiş Kursu'nda incelemelerde bulundu. Kursiyerlerle bir araya gelen Şimşek, kurslarda hazırlanan el emeği ürünleri ile robotik kodlama çalışmalarını inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Kursiyerleri tebrik eden Şimşek, Halk Eğitimi Merkezi'nde büyük onarım kapsamında sürdürülen çalışmaları da yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Eğitim ortamlarının niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Osmaneli ilçemizde eğitim kurumlarımızda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek personelimiz ve kursiyerlerimizle bir araya geldik. Halk Eğitimi Merkezimizde verilen kurslarda ortaya konulan emek ve üretim bizleri memnun etti. Eğitim ortamlarımızın daha nitelikli hale getirilmesi amacıyla sürdürülen bakım ve onarım çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Eğitimin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek. Bu süreçte emeği geçen tüm yönetici, öğretmen, personel ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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