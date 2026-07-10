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Bilecik'te yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları masaya yatırıldı

Bilecik'te yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları masaya yatırıldı
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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında yapılan toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi okulların fiziki durumu, güvenlik tedbirleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalışmaları ve destekleme kursları gibi konular ele alındı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklar masaya yatırıldı.

Bilecik'te 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi yürütülen çalışmalar, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen İl Milli Eğitim Komisyon Toplantısı'nda ele alındı. Toplantıda eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalar ile yeni döneme ilişkin planlamalar değerlendirildi. Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra okulların fiziki durumları, bakım ve onarım süreçleri, güvenlik tedbirleri ile eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler görüşüldü. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje ve programlar, Bilecik genelindeki eğitim faaliyetleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile yaz dönemi eğitim faaliyetleri de kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ilimizde eğitimin niteliğini daha da artırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılına en iyi şekilde hazırlanmak amacıyla okullarımızın fiziki altyapısından eğitim projelerine kadar tüm süreçleri kapsamlı şekilde değerlendiriyor, öğrencilerimize daha nitelikli eğitim ortamları sunmak için planlamalarımızı titizlikle yürütüyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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