Bilecik GençTek ekibi Ankara'daki zirveye katıldı

Bilecik GençTek Ekibi, Ankara'da düzenlenen 2. GençTek Zirvesi'ne katıldı.

Bilecik GençTek Ekibi, Ankara'da düzenlenen 2. GençTek Zirvesi'ne katılarak öğrencilerin teknoloji üretim odaklı öğrenme süreçlerine aktif katılımını sağladı. Zirvede, Bilecik'i temsilen 2 öğretmen ve 4 öğrenci yer aldı. Gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler akran öğrenme modelini deneyimleme fırsatı bulurken, teknoloji üreten birey olma bilinci güçlendirildi. Ayrıca yenilikçi eğitim yaklaşımları yerinde incelenerek öğrencilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkı sağlandı. Eğitim alanında yeni nesil yaklaşımların ele alındığı zirvenin, öğrencilerin hem bireysel gelişimlerine hem de teknolojik üretim becerilerine önemli katkılar sunduğu belirtildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğrencilerimizin teknoloji üretim süreçlerine aktif katılımını destekliyor, bu tür organizasyonlarla onların vizyonlarını geliştirmeyi önemsiyoruz. Ankara'da gerçekleştirilen bu zirve, öğrencilerimiz için önemli bir deneyim oldu" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı