BİK Ankara Bölge Müdürü Çelik'ten Rektör Kırışık'a ziyaret

Basın İlan Kurumu Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, üniversiteler ile basın kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, akademik çalışmaların yerel ve ulusal medyada daha etkin yer alması ile kurumsal iletişim faaliyetlerinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek üniversitenin bilimsel üretim, toplumsal katkı ve medya alanındaki çalışmalarına değindi.

Kırışık ayrıca dezenformasyonla mücadele kapsamında gerçekleştirilen Medya ve Etik Çalıştayı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Basın İlan Kurumu Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik ise kurumun faaliyetleri hakkında bilgi vererek, üniversitelerle kurulacak iş birliklerinin akademik ve medya alanında katkı sağlayacağını ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı