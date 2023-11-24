Beylikova Belediye Başkanı Öğretmenler Günü'nü kutladı

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir kutlama etkinliği düzenledi.

Etkinlik, Belediye Sosyal Tesislerine yeni yapılan Osmanlı Çadırında düzenlendi. Millet Bahçesi Sosyal Tesisinin kadın ustaları bugüne özel pasta yaptı. Belediye Başkanı Özkan Alp ve protokol üyeleri, Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanmış pastayı keserek, öğretmenlere çiçek takdimi yaptı ve 24 Kasım Öğretmenler günlerini kutladı. Etkinliğe Beylikova Kaymakamı Kübra Eroğlu, Belediye Başkan Vekili Nurcan Küçük ve İlçede görev yapan tüm öğretmenler katıldı. - ESKİŞEHİR