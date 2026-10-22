Bayburt’ta ortak yazılı sınav sistemi tanıtıldı

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Bayburt'ta, okullarda sınav hazırlama ve değerlendirme süreçlerinde ortak standartların güçlendirilmesini sağlayan ortak yazılı sınav sisteminin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda, sistemin uygulanmasına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında Şehitler Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıya, ilçe zümre başkanları ve okul müdürleri katıldı. Toplantıda, sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik süreçler hakkında bilgi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ortak yazılı sınav sistemi; öğretmenlerin sınav hazırlamasını destekleyen, beceri temelli açık uçlu sorulara erişim sağlayan ve sınav sonuçlarının öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde analiz edilmesine imkan tanıyan dijital bir platform olarak kullanıma sunuldu. Sistemle sınavların öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirilmesi ve öğrencilerin gelişim alanlarına yönelik geri bildirim sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı