Bayburt'ta sene sonu müdürler kurulu toplantısı yapıldı

Bayburt'ta okul yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, yıl sonu işlemleri ve yeni döneme yönelik hazırlıklar görüşüldü.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Sene Sonu Müdürler Kurulu Toplantısı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kent genelindeki okullarda yürütülen faaliyetler, akademik başarıyı destekleyen uygulamalar, sosyal ve kültürel programlar ile öğrenci gelişimine yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca, yıl sonu iş ve işlemleri, kurumlar arası koordinasyon ve gelecek dönemin planlamasına ilişkin okul müdürleriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Kahraman, eğitim öğretim yılı boyunca özveriyle görev yapan okul yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı