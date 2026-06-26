Haberler

Bayburt'ta sene sonu müdürler kurulu toplantısı yapıldı

Bayburt'ta sene sonu müdürler kurulu toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yıl sonu işlemleri ve yeni dönem hazırlıkları görüşüldü.

Bayburt'ta okul yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, yıl sonu işlemleri ve yeni döneme yönelik hazırlıklar görüşüldü.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Sene Sonu Müdürler Kurulu Toplantısı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kent genelindeki okullarda yürütülen faaliyetler, akademik başarıyı destekleyen uygulamalar, sosyal ve kültürel programlar ile öğrenci gelişimine yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca, yıl sonu iş ve işlemleri, kurumlar arası koordinasyon ve gelecek dönemin planlamasına ilişkin okul müdürleriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Kahraman, eğitim öğretim yılı boyunca özveriyle görev yapan okul yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı

Türkiye güne dev bir operasyonla başladı! 841 kişi yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında 7 ay sonra bir ilk! Uzmanlardan yatırımcıyı tedirgin eden tahmin

Altında 7 ay sonra bir ilk! Uzmanlardan tedirgin eden tahmin
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor

Ezber bozan karar! Araçlardan bu aksam kaldırılıyor
Ali Koç, Milli Takım'ı yalnız bırakmadı

O da maçtaymış! Herkes aynı detaya takıldı
Bugün karnesini alacaktı! Denizde boğulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Bugün karnesini alacaktı... Hastaneden acı haber geldi
Kuzey Kore lideri bizzat sahada! Yeni nesil füzeler ve obüsler test edildi

Devlet başkanının gözleri önünde bu sabah ateşlendi
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı

Ünlü ismin cenazesinde olay! Kadınlar da saf tutmak isteyince...