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Bayburt'ta okul güvenliği tedbirleri görüşüldü

Bayburt'ta okul güvenliği tedbirleri görüşüldü
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Bayburt'ta Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü başkanlığında düzenlenen Okul Güvenliği Toplantısı'nda, öğrenci giriş-çıkış güvenliği, servis taşımacılığı, trafik akışı ve çevresel riskler ele alındı.

Kent genelindeki eğitim kurumları ve çevrelerinde alınacak önlemler, Okul Güvenliği Toplantısında değerlendirildi.

Bayburt'ta Okul Güvenliği Toplantısı, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerindeki güvenliği, servis taşımacılığı, trafik akışı, çevresel riskler ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Eğitim ortamlarında huzurun korunmasına yönelik mevcut uygulamaların değerlendirildiği toplantıda, kolluk birimleri, idareciler ve ilgili kurum temsilcileri sahadaki ihtiyaçlara ilişkin görüşlerini paylaştı.

Toplantıda, risk oluşturabilecek alanların takip edilmesi, denetimlerin düzenli sürdürülmesi ve öğrencilerin güvenliğini ilgilendiren konularda ilgili birimler arasında hızlı iletişim sağlanması üzerinde duruldu.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, kurum temsilcileri, okul yöneticileri ve ilgili birim amirleri katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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