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Bayburt'ta öğrenciler teknolojinin etkilerini münazarada tartıştı

Bayburt'ta öğrenciler teknolojinin etkilerini münazarada tartıştı
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Bayburt'ta düzenlenen Liseler Arası Münazara Yarışması'nda öğrenciler, teknolojinin insan üzerindeki etkilerini farklı yönleriyle tartıştı. İki okul, teknolojinin bağımlılık mı yoksa gelişim mi sağladığını savundu.

Bayburt'ta düzenlenen Liseler Arası Münazara Yarışması'nda öğrenciler, teknolojinin insan üzerindeki etkilerini farklı yönleriyle tartıştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yarışmada, Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri karşı karşıya geldi. Öğrenciler, teknolojinin gelişmesine ilişkin iki farklı görüşü savunarak eleştirel düşünme, etkili iletişim ve akademik tartışma becerilerini sergiledi.

Münazarada Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 'Teknolojinin gelişmesi insanı bağımlı hale getirir' tezini savundu. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ise, 'Teknolojinin gelişmesi insanı geliştirir' görüşüyle argümanlarını ortaya koydu.

Öğrenciler, teknoloji kullanımının bireysel gelişim, sosyal yaşam, eğitim süreçleri ve bağımlılık riski üzerindeki etkilerini farklı açılardan değerlendirdi. Yarışma, öğrencilerin düşüncelerini topluluk önünde ifade etmesine ve karşıt görüşlere karşı savunma becerisi kazanmasına katkı sundu.

Programa katılan Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, münazarada fikirlerini özgüvenle ifade eden öğrencileri tebrik ederek, emeği geçen öğretmenlere teşekkürlerini iletti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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