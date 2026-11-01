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Bayburt Müftülüğü öğrencilere Cumhuriyet ve temizlik eğitimi verdi

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Bayburt Müftülüğü öğrencilere Cumhuriyet ve temizlik eğitimi verdi
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Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik değerler eğitimi programlarını sürdürüyor. Programlarda Cumhuriyet Bayramı'nın anlamı ve abdest ile temizliğin günlük yaşamdaki yeri öğrencilere anlatıldı.

Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen değerler eğitimi programları devam ediyor.

Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda ' Cumhuriyet Bayramı' temalı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere Cumhuriyet'in ilanı ve milli bayramların taşıdığı anlam anlatıldı.

Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda ise 'Abdest ve Temizlik' konulu program gerçekleştirildi.

Etkinliklerde öğrencilere Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemi, abdest alırken nelere dikkat edileceği, temizliğin günlük yaşamdaki yeri hakkında bilgiler verildi. Programlar, öğrencilerin yaş gruplarına uygun etkinliklerle de desteklendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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