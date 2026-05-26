Bayburt BİLSEM öğrencilerinden bilim fuarı
Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin robotik kodlama, yazılım, fen bilimleri, matematik ve değerler eğitimi alanlarında hazırladığı projeler bilim fuarında sergilendi. Vali Mustafa Eldivan, projelerin bilimsel düşüncenin üretime yansıdığı örnekler olduğunu belirtti.
Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin hazırladığı projeler, bilim fuarında sergilendi.
Merkezde açılan fuarda öğrencilerin robotik kodlama, yazılım, fen bilimleri, matematik ve değerler eğitimi alanlarında hazırladığı çalışmalar yer aldı. Öğrenciler, teorik bilgilerini uygulamalı projelere dönüştürerek ziyaretçilere sundu.
Fuarda stantları gezen Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, projelerde görev alan öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Eldivan, hazırlanan projelerin bilimsel düşüncenin üretime yansıdığı örnekler arasında yer aldığını kaydetti.
Sergilenen projelerin öğrencilerin farklı bakış açılarını ortaya koyduğunu belirten Eldivan, "Üstün yetenekli öğrencilerimizin farklı ve zengin bakış açılarıyla hazırladıkları projeler geleceğe dair ümidimizi tazeledi" dedi.
Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT