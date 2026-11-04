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Bayburt Aydıntepe'de anaokulu öğrencilerine geri dönüşüm eğitimi verildi

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Bayburt Aydıntepe'de anaokulu öğrencilerine geri dönüşüm eğitimi verildi
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde anaokulu öğrencilerine sıfır atık ve çevre bilinci eğitimi verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin anlattığı eğitimde çocuklara geri dönüşüm ve atık ayrıştırma bilgisi etkinliklerle pekiştirildi.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik sıfır atık ve çevre bilinci eğitimi düzenlendi.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından verilen eğitimde çocuklara geri dönüşümün önemi ve çevrenin korunması konusunda bilgi aktarıldı.

Öğrencilere atıkların nasıl azaltılacağı, geri dönüştürülebilir malzemelerin ne şekilde ayrıştırılacağı anlatıldı. Yaş gruplarına uygun etkinliklerle çocukların çevre konusundaki bilgilerini pekiştirmelerine katkı sunuldu.

Doğal kaynakların tasarruflu kullanılmasının önemine dikkat çekilen eğitimde, günlük yaşamda uygulanabilecek çevre dostu davranışlara örnekler verildi. Eğitimle çocukların küçük yaşlardan itibaren çevreye karşı duyarlı alışkanlıklar kazanmaları sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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