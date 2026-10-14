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Batman'da imam hatip lisesinde afet tatbikatında öğrenciler Çök-Kapan-Tutun yaptı

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Batman'da imam hatip lisesinde afet tatbikatında öğrenciler Çök-Kapan-Tutun yaptı
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Batman Merkez Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında tahliye tatbikatı düzenlendi. İlk uyarıyla öğrenciler Çök-Kapan-Tutun yaptı, ikinci uyarıyla bina güvenli şekilde tahliye edildi.

Batman Merkez Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesinde personel ve öğrencilere yönelik, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında, tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, eğitim yöneticileri, AFAD ve MEM AKUT ekipleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tatbikat öncesinde öğrencilere bilgilendirme yapıldı. İlk uyarıyla öğrenciler "Çök-Kapan-Tutun" hareketini uyguladı. İkinci uyarının ardından okul binası güvenli şekilde tahliye edildi. Türkiye genelindeki okullarda eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikatlarla öğrencilerin ve okul personelinin afetlere karşı bilinçlendirilmesi ve acil durumlarda doğru davranışların pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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